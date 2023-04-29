نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لا جدوى من استمرار العلاقات مع بولندا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه لا جدوى من استمرار العلاقات الدبلوماسية مع بولندا، طالما لا يوجد أحد في السلطة يرفض منهج معاداة روسيا، متهما أوكرانيا بأنها مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب القضاء عليهم بلا رحمة.

وشدد مدفيديف، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» اليوم السبت، على أنه ليس من المنطقي أن تحافظ روسيا على علاقات دبلوماسية مع بولندا، بينما تتبنى سلطات وارسو ما أسماها «الروسوفوبيا».

الشرطة البولندية تقتحم مدرسة روسية في وارسو

وكانت السفارة الروسية في بولندا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، أن الشرطة البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو وحطمت بواباتها الرئيسية، مشيرة إلى أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية العاصمة البولندية وصلوا برفقة الشرطة إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، صباح اليوم، وطلبوا من الدبلوماسيين الروس فتح البوابة، ولكن تم رفض طلبهم.

مهلة لموظفي المدرسة الروسية في وارسو للمغادرة

وأكد مبعوث مستشار السفارة الروسية في بولندا، أندريه أوردش، في وقت سابق، أن السلطات البولندية منحت موظفي المدرسة التابعة للسفارة الروسية في وارسو، مهلة حتى الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، لمغادرة المبنى.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر الإجراءات البولندية انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، كما تعتبرها اعتداءً على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا، متوعدة بأن هذه التصرفات لن تمر دون رد فعل صارم من موسكو وعواقب ذلك على بولندا.