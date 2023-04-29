الكاتب الصحفي وائل السمري يُشيد بإدراج الحماية الاجتماعية في الحوار الوطني

أشاد الكاتب الصحفي وائل السمري، بإدراج برامج الحماية الاجتماعية ضمن أحد أهم محاور الحوار الوطني، واصفًا تلك الخطوة بالإيجابية كما أنها تُعطي فرصة لإعطاء أعضاء الحوار الوطنى فرصة فى بحث كل السبل الممكنة من أجل التخفيف على المواطنين وإيصال الدعم لمستحقيه.

أهمية الربط مابين المحور السياسي والاقتصادي

وأضاف «السمري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدعوة للحوار الوطنى هدفها الأساسى جلب المخلصين من كل مكان كى نتفق حول إعلاء كلمة الوطن، مشددا على أهمية الربط مابين المحور السياسي والاقتصادي في جلسات الحوار الوطني.

وعن ملف الحماية الاجتماعية، أشار الكاتب الصحفي إلى أن ما قامت به الدولة المصرية فى هذا الجانب يطمح فى أن يكون منطلق كبير نرى من خلاله ما يمكن أن يضاف من أفكار وبرامج ومبادرات كى نستكمل طرق الحماية للمواطنين، و الدولة قدمت أساس متين وابتكرت حلول كبيرة نستطيع أن ننطلق من خلالها ومنها برامج الحماية المجتمعية التى لا تعد ولا تحصى.

برامج الحماية الاجتماعية تحمي المواطنين من التقلبات

وتابع وائل السمري: «إذا خلصت النوايا وصدقت القلوب وتوحدت الأهداف حول المصلحة الوطنية والشعب المصرى فوق كل اعتبار وتوجه سيلتف الجميع حول مائدة واحدة لحماية مصر من التقلبات الموجودة فى العالم والداخل»