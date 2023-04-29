مدير مركز الأهرام للدراسات: اجتماعات أمناء الحوار الوطني اتسمت بالمنهجية

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه منذ بدء الجلسة الأولى لاجتماع مجلس الأمناء في يوليو الماضي، كان هناك عمل مكثف، واتسم بدرجة كبيرة من المنهجية والعمل العلمي للوصول إلى أجندة تعكس تطلعات المجتمع المصري وكل القوى السياسية والاجتماعية وتطلعات المواطن فيما يتعلق بمستقبل البلاد.

الفترة الماضية ركزت على أكثر من محور

وأضاف «فرحات»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الفترة الماضية ركزت على أكثر من محور، المحور الأول يتعلق بالمرجعيات الخاصة بالحوار الوطني والقواعد المنظمة لهذا الحوار، سواء فيما يتعلق بقواعد النقاش داخل لجان الحوار الوطني أو طريقة عمل مجلس الأمناء، وهذه مسألة شديدة الأهمية.

لا توجد خبرة مماثلة للحوار الوطني الحالي في تاريخ مصر

ولفت إلى أنه لا توجد خبرة مماثلة للحوار الوطني الحالي في تاريخ مصر، وبالتالي لم تكن هناك مرجعية محددة أو نموذج أو مثال يمكن الرجوع إليه في العمل السياسي بمصر، وهذه كانت مهمة أساسية لمجلس الأمناء.

وأشار إلى أن القوى السياسية في مصر كان فيما بينها مساحات مهمة تم استثمارها داخل مجلس الأمناء، وأسهمت هذه المرحلة منذ يوليو وحتى الآن في تعزيز مساحة الثقة بين كل القوى السياسية من خلال مجلس الأمناء.