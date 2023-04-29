عضو «أمناء الحوار الوطني» لـ«إكسترا نيوز»: الحماية الاجتماعية محور رئيسي في مناقشاتنا

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحماية الاجتماعية محور رئيسي في الحوار الوطني، وتوجيهات الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية تعبر عن انحيازه للأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

4 ملايين أسرة في تكافل وكرامة

وأضاف «عبد القوي»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من ضمن برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، الذي يضم أكثر من 4 ملايين و600 ألف أسرة، ورصدت لهم ميزانية أكثر من 23 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه توجد مبادرات كثيرة مثل «100 مليون صحة» وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، ثم جاءت المبادرة الكبرى وغير المسبوقة على مستوى مصر والعالم وهي «حياة كريمة» التي تغطي أكثر من 4500 قرية، وتستهدف 58 مليون مواطن، وهي مبادرة غير مسبوقة تنقل حياة المواطنين في قرى مصر.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استطاع أن يدعم الأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم، وما تم إنفاقه من التحالف الوطني على الحماية الاجتماعية بلغ 14 مليار جنيه في صورة مساعدات نقدية وعينية.