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البابا تواضروس يلتقي وفدا من مبادرة «حياة كريمة»

كتب:

مريم شريف
08:43 م | السبت 29 أبريل 2023
البابا تواضروس برفقه وفد من مبادرة حياة كريمة

البابا تواضروس برفقه وفد من مبادرة حياة كريمة

استقبل البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، العقيد ممدوح مصطفى إسماعيل مدير القطاع الميداني والتنفيذي لمؤسسة حياة كريمة والوفد المرافق له من مسؤولي المؤسسة.

مبادرات حياة كريمة

تم خلال اللقاء استعراض مبادرات حياة كريمة والخدمات المقدمة حاليا للمجتمع المصري وبالأخص لقري حياة كريمة وكذلك سبل التعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

وأعرب قداسة البابا عن دعمه الكامل لنشاطات المؤسسة وقدم لهم نبذة عن خدمات الكنيسة ومساندتها للمحتاجين.

البابا تواضروس يطمئن الشعب على صحته 

وطمأن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أبناءه، قائلًا إنَّه بخير وبصحة جيدة وما حدث له في قداس عيد الميلاد الماضي مجرد إجهاد.

وردًا على سؤال لـ«الوطن» خلال لقائه مع صحفيي الملف القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، قال البابا تواضروس الثاني، إنَّ ما صدر مؤخرًا من شائعة عن صحته تمّ الرد عليه ببيان رسمي من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، محذرًا من الشائعات، ومطالبًا بعدم تداولها لأنَّها تضر بالمجتمع.

 

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