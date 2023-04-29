البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي في مرقسية الإسكندرية الاثنين المقبل

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، يوم الاثنين المقبل، بحضور أبناء الكنيسة والآباء الكهنة والأساقفة، وهي الزيارة الأولى لمقر كرسيه بعد عيد القيامة المجيد الذي احتفلت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ أسبوعين.

أول قداس يترأسه البابا خلال فترة الخماسين بالإسكندرية

وبحسب بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، فإنه يعد القداس الإلهي الأول الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني خلال فترة الخماسين المقدسة الجارية، والتي يعيشها الأقباط خلال الوقت الراهن بعد عيد القيامة المجيد.

يأتي ذلك بحضور الآباء رؤساء القطاعات بالإسكندرية الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والآباء كهنة الكاتدرائية وبعض كهنة الإسكندرية وخورس الشمامسة.

البابا تواضروس يلقي محاضرة في معهد الكتاب المقدس

ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس محاضرة في معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليركية بالإسكندرية عقب القداس الإلهي، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الأخرى المقررة خلال تلك الزيارة.