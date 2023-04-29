«دفاعًا عن سماء الحلفاء».. وثائقي في شهر مايو على قناة «الوثائقية»

أعلنت قناة «الوثائقية» عرضها في شهر مايو، الفيلم الوثائقي «دفاعًا عن سماء الحلفاء»، الذي يتناول من خلال أجواء درامية مؤثرة، قصة اثنين من الطيارين المقاتلين يحملان جنسية تشيكوسلوفاكيا، قدما دورًا بطوليًا في أثناء الحرب ضمن سلاح الجو الملكي البريطاني، ولكن عند عودتهما إلى وطنهما عقب الحرب، واجها حالة من الاضطهاد بعد أن استولى الشيوعيون على السلطة.

تفاصيل الفيلم

كما نتعرف خلال أحداث الفيلم على بعض التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أعقبت تلك الحرب في أوروبا.

أفلام «الوثائقية» الفترة المقبلة

ومن المقرر أن تعرض القناة الوثائقية عددا كبيرا من الأفلام خلال الفترة المقبلة، ومن بينها فيلم يوسف إدريس والذي يتحدث به مجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين ويدلون بشهادتهم في الراحل ومن بينهم الأديب الكبير محمد المخزنجي، والروائية القديرة سلوى بكر، والكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي، والناقد الأدبي شريف صالح.