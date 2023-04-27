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«كلاب فوق العادة».. سلسلة أفلام جديدة على قناة الوثائقية

كتب:

بسمة شطا
09:47 م | الخميس 27 أبريل 2023
قناة الوثائقية

قناة الوثائقية

تعلن قناة «الوثائقية» عرض  السلسلة الوثائقية «كلاب فوق العادة»، خلال شهر مايو المقبل، التي توثق أدوارًا ومهام خاصة جدًّا لأنواع من الكلاب ذات الوظائف غير العادية.

وتستعرض السلسلة التي تعرضها قناة الوثائقية قصص تلك الوظائف المهمة التي يقوم بها أصدقاؤنا ذوو الأرجل الأربع في جميع أنحاء العالم، انطلاقًا من النظرة إلى الكلاب باعتبارها كائنات ذكية ومخلصة، وأيضًا مجهزة للقيام بأشياء لا نستطيع- نحن البشر- القيام بها.

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بقلم بسمة شطا