لبنى ونس تكشف عن كواليس جديدة لمسلسل جعفر العمدة

علقت الفنانة لبنى ونس، على مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة، وأكدت أنها استعادت أداء شخصية «فاطمة» التي قدمتها بالمسلسل، بعدما أرسلت لها إحدى صديقاتها تعليقًا عن مشهد ما بالمسلسل.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC بشأن التعاون مع الفنان محمد رمضان: «ميزة محمد رمضان هو استقباله للحديث ورغبته في التعلم، وهو متواضع في الأستوديو والتصوير، ودي أجمل حاجة فيه، في نجوم تشعر بالخوف عندما يكون أمامها ممثل قوي، لكن محمد رمضان لا يخشى ذلك لأنه واثق في نفسه»، مؤكدة أنه عندما يرى ممثلا جيدا أمامه يكون أول من يُشيد به.

لبنى ونس تكشف تعليق محمد رمضان على أحد مشاهدها

وأشارت إلى أنه بعد أحد المشاهد التي جمعتهما بمحمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، قال لها: «عظيمة يا أمي.. ودي جملة حلوة أوي».