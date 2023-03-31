كواليس تصغير سن لبنى ونس في مسلسل جعفر العمدة.. خدعة فنية نفذتها شركة مؤثرات

أثارت الفنانة لبنى ونس حالة من الجدل بعد أن ظهرت في مشاهد أصغر سنًا ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة» الذي يُعرض في موسم رمضان 2023.

لبنى ونس في مشهد على طريقة الـ Flash back

ظهرت لبنى ونس في مشهد على طريقة الـ Flash back، وبدت شابة جميلة بدون أن تستخدم أي مكياج أو تستعين بدوبليرة، ما لفت أنظار الجمهور الذي تساءل عن الطريقة التي اعتمد عليها المخرج محمد سامي لتصبح لبنى ونس في هذه الصورة الجميلة والشابة، وهو ما كشفه صُناع العمل ومنفذو هذه الحيلة الفنية.

الخدعة الفنية كانت بتنفيذ من فريق إحدى الشركات للمؤثرات البصرية وهي الشركة الأشهر في مصر والشرق الأوسط بقيادة ياسر النجار قد سبق لهم إبهارنا بعملهم على فيلم ولاد رزق وفيلم الكنز وفيلم الأصليين وأعمال تليفزيونية مميزة مثل مسلسل الفتوة، ومسلسل جزيرة غمام ومسلسل رسالة الإمام الذي يعرض الآن.

وقد عمل الفريق كذلك على عدة أفلام عالمية مثل الإنتاج البوليودي الضخم ساهو وفيلم السوبر هيروز الإيطالي Dampyr والإنتاج الأضخم في تاريخ الصين The Battle at Lake Changjin II.

أشاد المخرج محمد سامي في مداخلة تليفزيونية، بجهود شركة ميركوري وفريق عملها في تصغير سن الفنانين لتنفيذ الـ Flash back باحترافية، وذلك من خلال عقد العديد من الاجتماعات التي تمت مع الفريق وتنفيذ لقطات مختلفة للفنانين ووضع الأفكار مع رصد ما تم تنفيذه في هوليوود والأعمال العالمية وهذا كان قبل بدء تصوير المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان

أكد أنه بعد تنفيذ الفكرة نالت استحسان الجميع وسط إشادة من الجمهور بعد تداول صور للفنانين وهم في سن صغيرة لتصبح تلك الصور «تريند»، وهذا نتاج العمل المستمر والمجهود الكبير الذي تم من جانب فريق عمل مسلسل جعفر العمدة الذي يلعب بطولته الفنان محمد رمضان.