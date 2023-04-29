روسيا: الدفاع الجوي يسقط طائرة مسيرة أمريكية الصنع قرب محطة زابوروجيا

أعلنت روسيا، قبل قليل، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية الصنع، في منطقة إنرجودار، لتواجدها بالقرب من محطة زابوروجيا النووية، مشيرةً إلى أن الطائرة كانت تستخدم لأغراض الاستطلاع والتحضير لأعمال تخريبية.

الجيش الروسي يرصد طائرة «معادية» قرب زابوروجيا

وقال ممثل أجهزة إنفاذ القانون الروسية، في تصريح نقلته قناة «روسيا اليوم»، مساء اليوم السبت، إن وحدات الجيش الروسي المرابطة في محور زابوروجيا رصدت طائرة مسيرة معادية ضمن المجال الجوي لمنطقة المسؤولية، مشيراً إلى أن الجيش الروسي اتخذ التدابير اللازمة لإسقاطها.

طائرة استطلاع من طراز «كوانتيكس ريكون»

وأوضح أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها هي طائرة استطلاع من طراز «كوانتيكس ريكون»، من إنتاج شركة «إيروفيرونمنت» الأمريكية، مبيناً أنه عند دراستها، تبين أنها قادرة على جمع البيانات آلياً، وبإمكانها استطلاع المنطقة بمفردها دون تدخل مباشر من المشغل.