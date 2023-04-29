زلزال بقوة 2.6 ريختر يضرب شبه جزيرة ألاسكا ولا أنباء عن خسائر بشرية

ضرب زلزال بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة ألاسكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل قليل، ولم ترد أية أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، جراء زلزال ألاسكا اليوم السبت.

مركز الزلزال كان على عمق 77 كيلومترا

وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، في بيان قبل قليل، أن مركز زلزال ألاسكا كان على عمق 77 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ولم تتوافر أي معلومات عن سقوط خسائر بشرية، كما لم ترد أي بلاغات بحدوث أضرار مادية نتيجة زلزال ألاسكا اليوم السبت 29 أبريل 2023.

زلزال ألاسكا العظيم 1964

وشهدت ألاسكا أحد أكثر الزلازل المدمرة في العالم، المعروف باسم «زلزال ألاسكا العظيم»، في عام 1964، وبلغت شدته 9.3 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في مصرع نحو 130 شخصاً، وتسبب في حدوث موجات مد عاتية.

وفي العام التالي، وتحديداً في 4 فبراير 1965، تعرضت شبه جزيرة ألاسكا لزلزال قوي آخر، بلغت شدته 8.7 درجات، وتسبب في حدوث موجات تسونامي بارتفاع 10 أمتار، إلا أنه لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية.