تشغل عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة في سوهاج لعام 2023، المئات من المواطنين والأهالي في مختلف مناطق المحافظة، حيث يسعون للحصول على التطعيمات اللازمة قبل السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة، كما يمكن الاطلاع على مواعيد العمل في هذه المكاتب لتيسير عملية الحصول على التطعيمات.

وتنشر «الوطن» أسماء وعناوين مكاتب التطعيمات لاستقبال الحجاج والمعتمرين، لحصولهم على التطعيمات اللازمة قبل السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة.

عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بسوهاج 2023 ومواعيد العمل

وقال الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم تحديد 5 مكاتب لاستقبال الحجاج والمعتمرين، لحصولهم على التطعيمات اللازمة قبل السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة، وذلك من أجل الحصول على شهادات التطعيم، لاستيفاء الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية للسفر، وذلك ضمن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم عام 2023، حيث تتضمن التطعيمات الضرورية لأداء مناسك الحج تطعيم فيروس وباء كورونا، والأنفلونزا الموسمية، والالتهاب السحائى

أماكن الحصول على التطعيمات للحجاج والمعتمرين

وجاءت أماكن الحصول على التطعيمات للحجاج والمعتمرين على مستوى محافظة سوهاج كالتالي:

1 - مكتب صحة ثالث سوهاج وعنوانه شارع الجبانة بمنطقة الشهيد مدينة سوهاج.

2 – مكتب صحة أول بجرجا وعنوانه شارع البحر.

3 - مكتب صحة طهطا وعنوانه شارع صلاح سالم.

4 – مكتب صحة البلينا وعنوانه شارع التحرير.

5 – مكتب صحة أول أخميم وعنوانه شارع أحمد ماهر.

6 – مكتب صحة المنشأة وعنوانه شارع مستشفى المنشاة المركزي.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن تحديد عددًا من التطعيمات الإلزامية التي يجب أن يحصل عليها جميع الحجاج أو المعتمرين القادمين من جميع الدول قبل الدخول لأداء فريضة الحج أو العمرة، وجاء كالآتي:

1- لقاح الإنفلونزا الموسمية

يجب التطعيم قبل موعد السفر بـ15 يوماً على الأقل، لجميع الفئات العمرية.

2- التطعيم الفيروس الثلاثي

3- التطعيم الرباعي

يجب التطعيم قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل، لجميع الفئات العمرية.

4- التطعيم الفيروس الثلاثي

هو تطعيم يحصل عليه الحجاج والمعتمرين قبل السفر بـ15 يوماً، لجميع الفئات العمرية.

5- تطعيمات فيروس كورونا

كما يجب أن تتضمن الشهادة الصحية حصول الحجاج والمعتمرين على أي من تطعيمات فيروس كورونا المعتمدين بالأراضي السعودية.