حددت وزارة الصحة والسكان عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالشرقية 2023 ومواعيد العمل، مشيرة إلى أنه يتم استقبال المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة في المكاتب التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الشرقية لأخذ التطعيمات اللازمة، وذلك منذ الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

أماكن التطعيم للحج والعمرة بالشرقية 2023 ومواعيد العمل

وتستعرض جريدة «الوطن» عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالشرقية 2023 ومواعيد العمل بها والخدمات التي تقدمها والشهادات اللازمة لإنهاء إجراءات السفر.

عناوين أماكن التطعيم للحج والعمرة بالشرقية 2023

الزقازيق - مركز تطعيم ديوان مديرية الشؤون الصحية في مدينة الزقازيق، شارع مديرية الأمن بجوار نقابة التجاريين.

الزقازيق - مكتب صحة ثان الزقازيق - أمام مستشفى الزقازيق المركزي - شارع عز الدين حافظ

العاشر من رمضان - مركز طبي الحب العاشر 46 - مجاورة رقم 46 بجوار مستودع البقرب ومكتب بريد المجاورة 44

منيا القمح - مستشفى منيا القمح - شارع سعد زغلول - مدينة منيا القمح.

بلبيس _ المركز الطبي بإدارة بلبيس - مدينة بلبيس.

القنايات - مستشفى القنايات - طريف الزقازيق - المنصورة.

ديرب نجم - مستشفى ديرب نجم - شارع 23 يوليو مدينة ديرب نجم.

فاقوس - وحدة المدنيين بفاقوس - بجوار الوحدة المحلية - بجوار الوحدة المحلية - طريق الزاوية- الحمراء خط البحر - فاقوس.

الحسينية - مستشفى الحسينية - شارع المستشفى - مدينة الحسينية

مواعيد العمل وعناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالشرقية 2023

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة والسكان بالشرقية، إن مواعيد العمل في مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالشرقية 2023 يوميا ماعدا الاجازات والعطلات الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

ولفت إلى أنه يتم تقديم الخدمات والأمصال والتطعيمات الإلزامية وهي لقاح الإنفلونزا الموسمية ويحصل على الحاج أو المعتمر قبل موعد السفر بـ15 يوماً على الأقل لجميع الفئات العمرية.

وتابع: التطعيم الرباعي ويجب التطعيم به قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل لجميع الفئات العمرية.