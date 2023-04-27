أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، بياناً رسمي يتضمن عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالوادي الجديد 2023 ومواعيد العمل بها، حيث أشار البيان إلى أن خدمات التطعيم للحجاج والمعتمرين متوفرة في عدد 2 مكتب تابعا للمديرية، تُقدم خدماتها يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا في كافة أنحاء المحافظة.

تستعرض «الوطن» عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالوادي الجديد 2023 ومواعيد العمل بها والخدمات التي تقدمها لتوفير التطعيمات والشهادات اللازمة لإنهاء إجراء سفر الراغبين في الحج والعمرة وأداء المناسك.

عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالوادي الجديد 2023 ومواعيد العمل

أوضح الدكتور خالد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن الخدمات متوفرة من خلال عدد 2 مكتب تابع للمديرية موضحاً أن عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالوادي الجديد 2023 كالتالي :

- مكتب صحة الخارجة شارع النصر - الخارجة

- مكتب صحة الداخلة شارع العاشر من رمضان - الداخلة

مواعيد العمل وعناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالوادي الجديد 2023

أضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، أن مواعيد العمل في مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالوادي الجديد 2023 يوميا ماعدا الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا حيث يتم تقديم الخدمات و الأمصال والتطعيمات الإلزامية للحجاج والمعتمرين من أجل الحصول على الشهادات الصحية قبل السفر لأداء المناسك والمشاعر المقدسة، حيث يجري تحديد المواعيد من قبل وزارة الصحة والسكان

أشار وكيل وزارة الصحة إلى، أنه جرى تزويد المكاتب الأمصال واللقاحات اللازمة للحاج والمعتمرين حيث جرى تحديد عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالوادي الجديد 2023، موضحاً أن التطعيمات اللازمة للحج والعمرة هي لقاح الإنفلونزا الموسمية ويحصل على الحاج أو المعتمر قبل موعد السفر بـ15 يوماً على الأقل لجميع الفئات العمرية والتطعيم الرباعي ويجب التطعيم به قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل لجميع الفئات العمرية.