سامر أبو طالب: من أهم محطاتي كملحن عملي مع محمد منير

كشف الملحن سامر أبو طالب، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن أبرز المحطات الفنية في حياته، وأهمها تعاونه مع الكينج محمد منير.

ونشر سامر أبو طالب، صورة تجمعه بمحمد منير من حفله في العريش، وعلق عليها: «من أهم محطاتي كملحن أني اشتغلت مع أحد أهم النجوم في مصر والوطن العربي إن لم يكن أهمهم وهو الكينج محمد منير أستاذي واتعلمت منه كتير أوي فنيًا وشخصيًا وبعتبر نفسي من المحظوظين أنه غنالي لحن باب الجمال، قد إيه هو إنسان جميل أوي وفنان كبير أوي ونصايحه دايما بتفرق معايا لأن رحلة كفاحه تُدَرّس، ومش قادر أوصفلكم فرحتي لما رحب بيا واتكلم عني وعن لحن باب الجمال وقال بالنص دي أهم أغنية عملها آخر 5 سنين».

وأضاف سامر: «شرف كبير أوي ليا أني أسمع الكلام ده من الكينج، ربنا يطول في عمرك ويديلك الصحة وتفضل تمتعنا بفنك وأدائك على المسرح اللي مهما وصفته مش هقدر أتكلم عن الجمال شكرًا ليك يا كينج وبإذن الله اللي جاي ينال إعجابكم دعواتكم يا حبايب».