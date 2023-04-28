رسالة من محمد منير بعد إحيائه حفل العريش: «سيناء أجمل مكان رأيته»

وجه الفنان محمد منير التحية للقوات المسلحة وقوات الشرطة وقبائل سيناء على الاستقبال الحافل وحسن الضيافة والذي وصفه بالرائع، وذلك خلال مشاركته في حفل غنائي بالعريش أمس.

منير: سيناء ارتوت بدماء الشهداء

وقال محمد منير في كلمته بعد انتهاء حفله، «غنيت وأنا أشعر أنني في بلدي أسوان»، مثنيا على حسن استقباله في العريش، مضيفا «سيناء بلد ارتوت بدماء الشهداء الأبرار، حافظوا عليها من عبث العابثين، الأرض والعرض سواء»، مشيرا أنه سيأتي مرارا وتكرارا إلى سيناء ليزور الشيخ زويد ورفح، ويحيي حفلات بها مثل التي أحياها في العريش.

منير: كل شبر في سيناء له حكاية مصرية

وتابع «منير»، في كل شبر من أراضي سيناء حكاية مصرية، والمناطق الحدودية في أسوان والصعيد ومطروح وسيناء تحظى باهتمام الدولة، لأنها مناطق ذات حضارة تاريخية، ويتفهم طبيعة أهالي سيناء وعشقهم لتراب الوطن.

وأضاف الكينج أنه سيحمل معه رسالة إلى جموع الشعب المصري، مفادها أن سيناء أجمل مكان رآه، داعيا الجميع لزيارتها والتمتع بجوها وبحرها وطيبة وكرم أهلها.

حفل محمد منير في العريش

وكان الفنان محمد منير أحيا حفلا ساهرا في قرية سما العريش بشمال سيناء، بمناسبة احتفال المحافظة بعيد تحرير سيناء، بصحبة عدد من نجوم الفن والطرب ولاعبي كرة القدم والمشاهير.