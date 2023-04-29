الإعلامي مصطفى كفافي: حفل محمد منير في العريش له دلالات عظيمة «فيديو»

قال الإعلامي مصطفى كفافي، إن حفل الفنان محمد منير الذي أقيم منذ أيام قليلة في مدينة العريش له دلالات عظيمة يجب التوقف عندها والتأمل في رسائلها، منها أن سيناء أصبحت آمنة.

حدثان مهمان بمدينة العريش

وقالت الإعلامية بسنت الحسيني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى: «الحضور كان كبيرا من قبل أهالي العريش، ومنذ يومان كان لدينا كرنفال رياضي اسمه مهرجان سباق الهجن في شمال سيناء بمشاركة عدد كبير جدا من الدول العربية الشقيقة».

عودة الأمور إلى طبيعتها

وأضافت الحسيني: «هذان الحدثان أوصلا رسالة مهمة وقوية وهي عودة الأمور إلى طبيعتها في هذه المنطقة، ولكي تعود هذه المنطقة إلى طبيعتها مرة أخرى ويسود فيها هذا الجو الآمن والمستقر كان هناك ثمن يجب دفعه، وهو دم أبنائنا وشهدائنا وأبطالنا من قوات الجيش والشرطة، والذين قدموا أرواحهم وحياتهم كي يفدوا شمال سيناء ويطهروها من الإرهابيين».