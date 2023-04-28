«إيجيبت توداي»: حفل محمد منير في العريش يعكس قدرة الدولة على دحر الإرهاب

أشاد موقع «إيجيبت توداي»، الناطق باللغة الإنجليزية بالبث الحي لشبكة تليفزيون الحياة لحفل محمد منير من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تزامنا مع ذكرى تحرير سيناء، والتي تحتفل مصر ومحافظة شمال سيناء بها في يوم 25 أبريل من كل عام، وهي الاحتفالات التي تمتد حتى نهاية الشهر.

وذكر موقع «إيجيبت توداي»، أن حفل قناة الحياة للفنان محمد منير في العريش، دليلًا على نجاح جهود الدولة الشاملة في القضاء على الإرهاب على كافة المحاور الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

حفل محمد منير في العريش

وبخلاف حفل محمد منير، استضافت محافظة شمال سيناء، أكبر سباق للهجن على الإطلاق بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين خلال الساعات الماضية، وذلك للمرة الثانية خلال 13 عامًا، وذلك بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار للبوابة الشرقية لمصر.

حصريًا على الحياة

ونجحت شبكة تليفزيون الحياة في الحصول على الحقوق الحصرية لبث الحفل عبر قنواتها ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة لذلك الحفل الضخم الذي استمتع به أهالي شمال سيناء والعديد من ضيوف المحافظة احتفالا بعيدها القومي.