روسيا تعلن إجلاء نحو 40 مواطناً من رعاياها بالسودان إلى السعودية

أعلن القنصل العام الروسي في جدة بالمملكة العربية السعودية، يوسوب أباكاروف، مساء اليوم السبت، عن إجلاء نحو 40 مواطناً من رعايا روسيا من السودان، ووصولهم إلى السعودية.

وأشار القنصل الروسي، وفقا لقناة «روسيا اليوم» إلى أن عدة مجموعات من المواطنين الروس قامت على مسؤوليتهم الخاصة، بالخروج من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان، وفي وقت لاحق تم إجلاؤهم على متن عدد من السفن إلى جدة، ووصل عددهم إلى 40 روسيا.

وتابع أنه من بين الروس الذين تم إجلاؤهم من السودان، عدة عائلات ومجموعة كبيرة من موظفي إحدى الشركات الروسية، بالإضافة إلى موظفين تابعين للأمم المتحدة.

2000 شخص يصلون إلى ميناء جدة يومياً

وتطرق إلى أن الجميع حصل على تأشيرة سعودية مجانية، وإقامة مجانية في الفندق لمدة يومين، بالإضافة إلى الطعام.

وشدد على أن حوالي 2000 شخص يصلون يومياً إلى ميناء جدة السعودي، سواء عن طريق العبارات أو على متن سفن حربية من السودان، حيث يستعر القتال بين الجيش الحكومي وقوات الرد السريع يومياً.

استمرار المعارك بين الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع

جدير بالذكر أنه منذ 15 أبريل الجاري، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني، بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وعناصر قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.