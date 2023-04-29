نشأت الديهي يهنئ «الوطن» بمرور 11 عامًا على انطلاقها: منارة للتنوير

هنأ الإعلامي نشأت الديهي جريدة «الوطن» بمناسبة مرور 11 عامًا على انطلاقها لتكون رافدا من روافد التنوير والوطنية والثقافة، مهنئًا كل العاملين في الوطن من إدارة وصحفيين وقيادات صحفية وشباب وشبات، واصفًا إياها بـ«تجربة نجاح مكتملة الأركان» وُلدت عملاقة

جريدة الوطن انطلقت عملاقة منذ 11 عامًا

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TEN»، أن جريدة «الوطن» انطلقت عملاقة منذ 11 عامًا بمجموعة من الصحفيين بقيادة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الذي وصفه الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة الجريدة، بالشخص الموهوب.

الوطن شهدت أحداثًا أثرت في أحداث الحركة الوطنية

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «ولدت الوطن بكتيبة من الصحفيين الثقال، وشهدت أحداث وتفاصيل للمرحلة الأخطر في تاريخ مصر، بين جنابات جريدة الوطن شهدنا أحداث اثرت في أحداث الحركة الوطنية بلا مبالغة، في عيد الوطن تستحق التهنئة والثناء، 11 سنة مر من العمل الصحفي المحترف ومزيد من التنوير والوطنية والوعي».

وعرض نشأت الديهي، جانبًا من أغنية خاصة باحتفالية «الوطن» بعامة الحادي عشر.