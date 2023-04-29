صوت الشباب «معا نصنع المستقبل».. «الوطن» تبدأ سلسلة ندوات وحوارات لتغطية فعاليات «الحوار» والبداية مع الشباب (1)

هم قوة الدفع للأمام، الوقود المحرك فى كل مجتمع. لعب الشباب فى مصر دوراً مهماً فى كل الأحداث الكبرى، وكان حضورهم واسعاً فى ثورة 25 يناير، ومشاركتهم كبيرة فى ثورة 30 يونيو، ومع انتقال الحالة العامة فى مصر من الشوارع والميادين إلى المؤسسية والمسار القانونى والدستورى بعد انتخابات الرئاسة فى 2014 لم يغب الشباب عن المشهد، بل زاد حضورهم واتسعت دائرة تمثيلهم فى كافة المواقع، من الحكومة إلى البرلمان، ومن دواوين المحافظات إلى المبادرات المجتمعية الموجودة فى كل شبر من مصر.

تحول حلم تمكين الشباب إلى حقيقة مستقرة على الأرض خلال السنوات الماضية وسط اهتمام واسع من القيادة السياسية بتفعيل دور الشباب والاستغلال الأمثل لقدراتهم الكبيرة.

خرج إلى النور تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى 8 مؤتمرات للشباب، و5 منتديات عالمية، كما أعلن الرئيس 2016 عاماً للشباب، وتم إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى 2016، والأكاديمية الوطنية للتدريب فى 2017، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى 2018. ومع الإعلان عن إطلاق الحوار الوطنى، تصدرت قضايا الشباب طاولة المناقشات، وشهد تشكيل مجلس الأمناء والمحاور واللجان حضوراً واسعاً للشباب. وفى المحور السياسى تم تخصيص لجنة نوعية خاصة باسم «لجنة الشباب».

وتطلق «الوطن» تغطية واسعة تشمل حوارات وندوات ومتابعات إخبارية لتغطية فعاليات الحوار الوطنى، وتبدأ بسلسلة حوارات متنوعة مع شباب الحوار الوطنى لتسليط الضوء على أهم القضايا والأفكار.