إجراء كشف بيطري لـ317 من الماشية والدواجن بقرى حياة كريمة في كفر الشيخ

شهدت قرية إصلاح شالما، التابعة لمركز سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور بسيوني هلهل، عميد الكلية، والدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية، والدكتور محمود غالب، والدكتور وسام يسن، مدير إدارة سيدى سالم، والأطباء والمعاونين بإدارة سيدى سالم المشاركين بالقافلة، ووقع الأطباء الكشف البيطري على الماشية، وجرى تقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

الكشف البيطري علي الحيوانات والطيور

وتمكنت الحملة من إجراء الكشف البيطري على 80 حالة باطنة، و12 جراحة، و25 تناسليات، و200 دواجن، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد النوام، وعضوية الدكتور عصام منيسى، والدكتور خالد البنا، والدكتورة سمر دغدغ، التي تابعت استكمال أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم الحيوانات بنطاق إدارة فوه.

تكثيف الحملات البيطرية

وأوضح بشار، عبر بيان اليوم، أن الفترة المقبلة سوف يتم تكثيف الحملات البيطرية للحد من ظهور أي أمراض معدية سواء للثروة الحيوانية، أو الثروة الداجنة.