نيكول سابا تشعل ختام حفلات عيد الفطر في الإسكندرية

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حفلا غنائيا ضخما في ختام سهرة عيد الفطر التي أقيمت داخل أحد الأندية الرياضة «وادي دجلة» بمحافظة الإسكندرية، بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

وحضرت نيكول بكامل أناقتها مرتدية ملابس كاجول وبصحبة مدير أعمالها الـ dj العالمي ياسر الحريري، وكان في استقبالهما منظمة الحفل نفين رشدي «برو ادز».

نيكول سابا تصعد المسرح بأغنية سمك القرش

بدأ الحفل قويا بصعود نيكول على خشبة المسرح مرددة أغنية «سمك القرش»؛ إذ استقبلها الجمهور بعاصفة من صيحات وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال الحفل.

وأشعلت الحفل بوصلة استعراضية مميزة من أغانيها المميزة منها «براحتي»، وسمك القرش، والتوتو ني، وقررت، وصورة سيلفي والجو حلو، بالإضافة إلى يا واد يا تقيل، للسيندريللا وحرمت أحبك لوردة، سهر الليالي لفيروز وبنت السلطان.

وتخلل الحفل صعود طفلة من معجبات نيكول سابا لتشاركها الغناء والاستعراض على خشبة المسرح بطريقة خطفت أنظار الجمهور، واحتضنتها نيكول لتفاعلها معها وتقليدها لها.

نيكول سابا تهنئ الحضور بعيد الفطر

وحرصت نيكول في ختام فقرتها على تهنئة الجميع بعيد الفطر ووجهت كلمة شكر لكل من ساهم في نجاح الحفل بالتنظيم الرائع لنيفين رشدى وياسر الحريري وتصوير عادل الرملي.

على جانب آخر، انتهت نيكول سابا من تصوير فيديو كليب لأغنيتها الجديدة فيلينج كوول أو Feeling cool ببيروت مع المخرج ايلي فهد، وهي باللهجة المصرية، ذات طابع صيفي تناسب موسم صيف 2023، والأغنية من كلمات مصطفى حسن ولحن مصطفى العسال وتوزيع أماديو.