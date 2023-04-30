بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي.. قصة مقتل تاجر على يد شريكه بالشرقية

لم يرحم توسلاته وضعفه وكبر سنه، وانهال على رأسه بأداة حديدية، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته التي خلفها الاعتداء عليه، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما بسبب خلافات مالية على أرباح التجارة التي يتشاركان فيها.

إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية

الواقعة المأساوية شهد أحداثها مركز منيا القمح، فيما لاذ المتهم بالفرار، قبل أن تلقى الأجهزة الأمنية القبض عليه، ويتم إحالته إلى النيابة العامة التي أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارا أمس بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي لإعدامه في تهمة القتل العمد المنسوبة له، وحددت جلسة 30 يناير القادم للنطق بالحكم.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على 4 آلاف جنيه

خلال جلسات المحاكمة في محكمة جنايات الزقازيق، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحا أنه ذهب إلى منزل المجنى عليه، وتحدث معه عن أمور تخص العمل حيث يعملان في مجال شراء وبيع التكاتك، وفي أثناء ذلك وقع بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على 4 آلاف جنيه، مضيفا أنه قام بالاعتداء على المجني عليه باستخدام أداة حادة ضربه بها على رأسه ما أدى إلى إصابته وعند سقوطه على الأرض غارقا في دمائه لاذ بالفرار.

مدير أمن الشرقية يتلقى اخطارا بالعثور على مسن مقتول داخل منزله

تعود أحداث القضية رقم 32534 لسنة 2022 جنايات مركز منيا القمح لشهر نوفمبر 2022 حيث تلقى مدير أمن الشرقية اخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد تلقي المركز بلاغا بالعثور على "جمال. ج" 65 عاما داخل منزله جثة هامدة إثر الاعتداء عليه بالضرب بأداة حادة من قبل شخص مجهول.

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح إلى مكان الواقعة لاجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل يبلغ نحو 35 عاما شريك المجني عليه في مشروع شراء وبيع التكاتك، وذلك على إثر وقوع خلافات مالية بينهما.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وتم احالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.