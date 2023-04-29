مقرر مساعد لجنة المحليات: إدارة الجلسات بحياد ونسعى لبناء توافق شامل بين القوى السياسية

كشف النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين شباب حزب التجمع، عن أولويات عمل لجنة المحليات، وقال إن الأولويات ستكون لقانون انتخابات المجالس المحلية وإجراءات تطبيق مبدأ اللامركزية فى الإدارة. وأوضح فى حواره لـ«الوطن» أن مجلس أمناء الحوار الوطنى استقر على نظام حاسم لجلسات اللجان المقرر انطلاقها فى 3 مايو المقبل، يتعلق بالانعقاد وتنظيم المناقشات والوقت المخصّص للمتحدثين، بما يحقّق توفير الوقت وسرعة الإنجاز دون تجاهل أو استبعاد لأى مقترح أو رأى.. وإلى نص الحوار.

كيف استعدت لجنة المحليات لانعقاد الحوار الوطنى؟

- لجنة المحليات عمدت خلال الفترة الماضية إلى فحص جميع المقترحات المقدّمة من جميع القوى الوطنية المشاركة فى الحوار، ولم تقصِ أحداً، وتصدّر أولويات متطلبات عمل اللجنة قانون انتخابات المجالس المحلية ونظام اللامركزية، وكلا الموضوعين حظى بالنصيب الأكبر من المقترحات، مما وضعهما فى صدارة أعمال اللجنة بمجرد بدء جلسات الحوار الوطنى.

علاء عصام: الدولة المصرية حريصة على جمع شمل المجتمع

ماذا سيحدث يوم ٣ مايو؟

- يوم ٣ مايو سيكون يوم تدشين للحوار الوطنى الذى سيضع حلولاً جذرية لكل قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى تمس الجانب الحياتى للمواطن البسيط بشكل مباشر، وذلك بتوافق شامل لجميع القوى الوطنية والجهات المعنية المشاركة بالحوار، والمنوطة بتقديم مقترحاتها تجاه جميع محاور الحوار، لتقوم كل لجنة بفحص المقترح المقدّم لها، وانتقاء ما هو أصلح وأدق لرفعه إلى مجلس أمناء الحوار.

ونحن حريصون على الاستماع إلى الجميع، خاصة الشباب، لأن الشباب هم القوة الحية القادرة على صياغة المستقبل ومجابهة التحديات، وهم عماد الجمهورية الجديدة.

كيف دعمت «التنسيقية» جلسات الحوار الوطنى التحضيرية؟

- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت أول الكيانات الداعمة للحوار الوطنى منذ لحظة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى انعقاده فى أبريل 2022، وحرصت «التنسيقية» على الوقوف على أرض صلبة فى خطواتها لتنفيذ الحوار، وذلك من خلال النزول إلى الشوارع والاستماع إلى شكاوى المواطنين.

كيف ستكون طبيعة عمل الجلسات خلال الفترة المقبلة؟

- جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة ستعمل بشكل متوازٍ وليس متتالٍ، بمعنى أن لجان الحوار الوطنى ستعمل فى توقيت واحد، وذلك بهدف الإنجاز فى الوقت وعدم التأخير.

أما عن طبيعة العمل داخل كل جلسة فسيتم منح كل مشارك فترة زمنية ١٠ دقائق للحديث وطرح وجهة نظره، وأؤكد أنه لن يتم إقصاء رأى أو إهداره، وسيستمع إلى جميع الآراء، سواء كانت من الأحزاب المؤيدة أو المعارضة.

هل يحق لمقررى لجان الحوار الوطنى ومساعديهم الإدلاء بآرائهم تجاه محاور الحوار؟

- جميع مقررى لجان الحوار الوطنى ومساعديهم يقفون على مسافات متساوية بين كل المحاورين داخل اللجان، وليس من صلاحياتهم الإدلاء بأى آراء، فهم يؤدون الدور اللوجيستى لتنظيم وإدارة الجلسات دون تحيّز لأى رأى أو مقترح.

قانون انتخابات المجالس المحلية أولويتنا و«العفو الرئاسي» أسهمت في إنجاح الحوار الوطني

إلى أى مدى أسهمت قرارات العفو الرئاسى فى دعم الحوار الوطنى؟

- لا شك أن جميع قرارات العفو الرئاسية التى صدرت طوال الفترة الماضية، أسهمت بشكل كبير فى نجاح الحوار الوطنى، ووضعه فى مكانه السياسى المستحق، كما أنها تؤكد مدى حرص الدولة المصرية على جمع شمل المجتمع المصرى تحت كلمة واحدة ورأى واحد يرسّخ مفهوم الجمهورية الجديدة بتفسيره الصحيح.

المؤتمرات الجماهيرية

قام أعضاء «التنسيقية» بمختلف المحافظات بتنظيم ما يقرب من ٣٥٠ مؤتمراً جماهيرياً بمعظم مراكز وقرى ونجوع الجمهورية، وتهدف إلى رصد شامل لكل المشكلات الحياتية التى تواجه المواطنين، وذلك لوضع حلول جذرية لتلك المشكلات، دون أى نقصان.

والتنسيقية فى الأساس بدأت كمنصة للحوار، وبالتالى هى جزء من حالة الحوار التى تنتهجها مصر، حوار قائم على الاحترام والتعدّد والتنوع والوطنية.