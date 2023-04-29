الإعلامية إيمان الحصري تشيد بموقع «هن»: يقدم موضوعات نسوية مهمة ومفيدة

أشادت الإعلامية إيمان الحصري، بما يقدمه موقع «هن»، وهو أحد روافد بوابة جريدة «الوطن»، وقالت خلال تقديمها لبرنامجها «مساء DMC» إن الموقع دائما ما يقدم موضوعات نسوية مهمة وموضوعات ترفيهية نسائية ومفيدة للجميع.

الحصري: الجريدة لا تزال صوت الحق والمدافع عن هوية مصر

وأضافت «الحصري» خلال تقديمها لبرنامجها «مساء DMC»، والمذاع على قناة «DMC»، أن جريدة «الوطن» احتلفت اليوم بعيد ميلادها الـ11 بعدما جرى إصدار أول عدد من الجريدة في 29 أبريل عام 2012، مشيرةً إلى أن الجريدة منذ نشأتها حتى الآن لا تزال صوت الحق والمدافع عن هوية مصر وصوتها.

وتابعت: «الجريدة لما بدأت في 2012 خرجت بشكل جديد وروح جديدة بمجموعة من الشباب الذين سعوا لتقديم شكل مختلف للصحافة الورقية حينها، ولا تزال الجريدة تعتمد على العديد من الكوادر الشبابية سواء الذكور أو الإناث، وجميعهم ناجحين».