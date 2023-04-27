ماجد المصري يروي لـ إيمان الحصري حكاية صعوده الهرم الأكبر مع حنان ترك

أكد الفنان ماجد المصري، أن لديه ذكريات كثيرة مع الأهرامات، خاصة الهرم الأكبر، لافتًا إلى أنه صعد للهرم الأكبر مع الفنانة حنان ترك أثناء تصوير فيلم «امرأة و5 رجال»، بمساعدة مرشد عجوز من العاملين في منطقة الأهرامات، على دراية بطريقة صعود الهرم، موضحا أنها صعبة ومخيفة للغاية، بالاضافة لخطورة النزول من سفح الأهرامات.

كان يصطحب أبنائه لزيارة الهرم وركوب الخيل

أوضح ماجد المصري، خلال لقاء خاص من منطقة الأهرامات مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه كان مرتبطا من طفولته بالأهرامات، حيث ولد في مدينة طنطا، وكان يزور الأهرامات مع والده الراحل، ووالدته وإخوته لزيارة الهرم، مشيرًا إلى أنه كان يصطحب أبنائه لزيارة الهرم، وركوب الخيل في نزلة السمان.

أسباب قبوله العمل في مسلسل ضرب نار

وحكى ماجد المصري، كواليس مشاركته في دور «زيدان» ضمن احداث مسلسل ضرب نار مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان ماجد المصري، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المنتج محمود كمال، يعرض عليه المشاركة في الدور ضمن أحداث المسلسل، وطلب منه قراءة المسلسل، وحينما وجد اسم السيناريست ناصر عبدالرحمن، قرر قبول المسلسل بسبب فريق العمل الكبير من الفنانين، وعلى رأسهم أحمد بدير وياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وانتصار، مشيرًَا إلى أن شخصية زيدان شخصية تجمع بين الخير والشر، وأنها محيرة وأحبها، مشددًا على أن العمل لم يكن فيه أي مشاهد سهلة، وأن العمل بالكامل كانت مشاهده صعبة.