إيمان الحصري تحتفل بالعيد الـ11 لتأسيس «الوطن»: صوت الحق المدافع عن هوية مصر

احتفلت الإعلامية إيمان الحصري بذكرى مرور 11 عاما على إصدار أول عدد من جريدة «الوطن» في 29 أبريل عام 2012، مشيرةً إلى أن الجريدة منذ نشأتها وحتى الآن لا تزال صوت الحق ومن يدافع عن هوية مصر وصوتها.

الحصري: الجريدة بها الكثير من القيادات والصحفيين الناجحين

وأضافت «الحصري» خلال تقديمها لبرنامجها «مساء DMC»، والمذاع على قناة «DMC»، أن الجريدة حين بدأت في 2012، خرجت بشكل جديد وروح جديدة بمجموعة من الشباب الذين سعوا لتقديم شكل مختلف للصحافة الورقية حينها، ولا تزال الجريدة تعتمد على العديد من الكوادر الشبابية سواء الذكور أو الإناث، وجميعهم ناجحين.

إيمان الحصري: الوطن بتتأكد من الخبر بنسبة 100% علشان تبني تلك المصداقية

وتابعت: «الوطن فيها ميزة يلاحظها كل من يتابع الموقع أنها دائما تتأكد من الخبر بنسبة 100% علشان تبني تلك المصداقية، وبالتالي فصعب جدا تلاقي خبر منشور على جريدة الوطن ويطلع خطأ، والوطن عندها مصداقية كبيرة ومجموعة شباب شاطرين ومجتهدين وقسم هن اللي بيقدم موضوعات نسوية مهمة ومحترمة».