نسرين أمين تنتهي من تصوير بوستر فيلم رهبة مع أحمد الفيشاوي

انتهت الفنانة نسرين أمين، منذ قليل، من تصوير بوسترات فيلمها الجديد رهبة الذي تقوم ببطولته أمام الفنان أحمد الفيشاوي، المقرر طرحه في دور العرض قبل موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي

وقامت نسرين، بتصوير جلسة التصوير في إحدى فيلات منطقة التجمع الخامس، وذلك بعد انتهاء أغلبية أبطال الفيلم من تصوير بوسترات الفيلم.

وكان برومو الفيلم عرض منذ ساعات قليلة، وظهر به العديد من مشاهد الأكشن، بالإضافة إلى إفيهات كوميدية، إذ تدور أحداث الفيلم بين الأكشن والكوميديا من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب.

سما إبراهيم تشارك في الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم، مجموعة كبيرة من الفنانين؛ منهم سما إبراهيم والفنان السعودي محمد القس ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجي وأحمد رمزي، وهو من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.