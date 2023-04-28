أحمد الفيشاوي يطرح البرومو الدعائي لفيلم رهبة ويكشف موعد عرضه (فيديو)

طرح الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لفيلم رهبة، المقرر طرحه في دور العرض الشهر المقبل.

ونشر أحمدالفيشاوي البرومو الدعائي وعلق عليه: «رهبة.. 25 مايو بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي».

فيلم رهبة

ويشارك مع أحمد الفيشاوي، في فيلم رهبة مجموعة من نجوم الفن، وهم: محمود البزاوي ونسرين أمين ومحمد لطفي وسما إبراهيم وعبد الرحمن ظاظا ومصطفى غريب وأحمد رمزي وإسماعيل فرغلي وثراء جبيل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار شعبي حول سيد، الذي يقدمه الفنان أحمد الفيشاوي صاحب الشخصية القوية التي يخاف منها جميع أهل المنطقة.