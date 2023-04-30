«آداب كفر الشيخ» تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية

أعلنت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 لجميع الفرق الدراسية، مشيرةً إلى أن الامتحانات سوف تُعقد وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب

وأنهت كلية الآداب، بقيادة الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد الكلية، كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ في 23 مايو وتستمر حتي 19 يونيو 2023 المقبل، بحسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني من هنــــــــا https://kfs.edu.eg/arts/displaytopic.aspx?topic=99989

رئيس جامعة كفر الشيخ: توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب خلال أداء امتحانات

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشدداً على ضرورة توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات وفقاً للضوابط التي أعدتها إدارة الجامعة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزات الكليات، واستعداداتها الأمثل للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

كليات جامعة كفر الشيخ

وتضم جامعة كفر الشيخ 18 كلية و3 معاهد، مقسمة لـ3 قطاعات وهي الكليات العملية والهندسية ، وتضم «الزراعة، الهندسة، العلوم، الثروة السمكية وعلوم المصايد، الحاسبات والمعلومات، معهد علوم تكنولوجيا النانو، الذكاء الاصطناعي»، والكليات الطبية وتضم «الطب البيطري، الصيدلة، الطب البشري، التمريض، العلاج الطبيعي، طب وجراحة الفم والأسنان، المعهد الفني للتمريض»، والكليات الإنسانية والتربوية والإدارية وتضم «التربية، الآداب، التجارة، التربية النوعية، التربية الرياضية، الألسن»، ويدرس بكليات الجامعة ومعاهدها المختلفة حوالى 75 ألف طالب وطالبة من شتي أنحاء الجمهورية وبعض الدول العربية والإسلامية والأوروبية.