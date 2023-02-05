أستاذ بـ«زراعة عين شمس»: خطوات متسارعة للدولة لزيادة الرقعة الخضراء

أشاد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، بالخطوات المتسارعة للدولة لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان، قائلا إن زيادة المساحات الخضراء تمثل قضية أمن قومي، لذا أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا له، ومنها المشروعات الزراعية العملاقة التي تمت على مدى الـ8 سنوات الماضية.

العملية الزراعية الخاصة باستصلاح الأراضي اتسمت بالتوسع الأفقي

وأضاف الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ العملية الزراعية الخاصة باستصلاح الأراضي اتسمت بالتوسع الأفقي بتحديث العمليات الزراعية، لافتا إلى أنّه لدينا مشروع الريف المصري الجديد 1.5 مليون فدان، والذي يشمل الظهير الصحراوي بالعديد من المحافظات مثل مشروع المغرة وغرب المنيا وفي الوادى الجديد والواحات ومشروع الدلتا الجديدة.

الدولة عملت على إعادة إحياء مشروع توشكى

وتابع الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس بأن الدولة عملت على إعادة إحياء مشروع توشكى، وهو إعادة إحياء 500 ألف فدان، وزراعة 1.3 مليون نخلة، موضحا أنّ جميع هذه المشروعات القومية كان بالتوازي معها إعداد بنية تحتية جيدة لتبطين الترع وترشيد المياه.

6.3 مليون طن صادرات زراعية

أوضح الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس أنه لم يكن لمصر إلا أن تصدر ما يقرب من 6.3 مليون طن صادرات زراعية، بنحو 3.3 مليار دولار، مشيرا إلى أنه إن لم يكن هناك توسع لن نستطيع أن ننفذ هذه النافذة.