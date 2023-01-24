أستاذ زراعة بجامعة عين شمس: مصر تمتلك 4 ملايين جرعة لتحصين الماشية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن أمراض الجدري والجلد العقدي والحمى القلاعية التي تصيب المواشي شبه موسيمة، مشددا على أن مصر لديها حوالي 6.5 مليون رأس ماشية، لذلك تضع الدولة من خلال وزارة الزراعة خطة للتحصين المستمر في صورة موسيمة مستمرة للوقاية من الأمراض سالفة الذكر.

وأوضح «أبو اليزيد» أن مصر لديها حوالي 2.3 مليون رأس جاموس وحوالي 1.3 مليون رأس أبقار، بالإضافة إلى 200 ألف رأس أبقار مستوردة و2.7 مليون رأس أغنام وماعز وإبل.

4 ملايين جرعة لتحصين الماشية

وأضاف «أبواليزيد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك ما يسمى بـ«صغار المربين» في الريف المصري، والتي تعني امتلاك الفرد لرأسين من الماشية، إذ تمثلان ثروة ومصدر دخل للفرد، لافتًا إلى أن هناك 4 ملايين جرعة تطعيم لتحصين الماشية، ويتم ذلك بالتعاون مع صغار المربيين والمزارع عن طريق تشكيل لجان في صورة حملة قومية تجوب جميع محافظات مصر، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والماعز والأغنام.

حصر شامل لمتابعة تعداد الثروة الحيوانية

وأشار أستاذ الزراعة، إلى أنه يتم عمل حصر شامل وترقيم وتسجيل لمتابعة تعداد الثروة الحيوانية وحالتها، مؤكدًا وجود قاعدة عريضة من الماشية لدى مصر بالتعاون مع بعض الشركات المحلية وهيئة الخدمات البيطرية، متابعًا أن مصر كانت تستورد اللقاحات البيطرية من الخارج قديمًا لكن الآن أصبحت تنتج تلك اللقاحات محليًا.