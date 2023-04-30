ربة منزل بدرجة فنانة.. موهبة «ميادة» تحصد جائزة أفضل فكرة مشروع بدمياط

تعتبر ميادة موسى نموذج إيجابي للسيدات في دمياط إذ تخرجت في المدرسة الفنية ولديها موهبة الأعمال الفنية والهاندميد، وتزوجت من صياد بعزبة البرج وأنجبت ثلاث أطفال عندما يسافر زوجها في رحلات صيد داخلية أو خارجية بدولة اليونان يصبح عندها وقت فراغ كبير قررت استغلال هذا الوقت مستخدمة موهبتها ودراستها وأن تبدع وتبتكر وتنتج بالمنزل أعمال الهندميد.

تقول «ميادة» لـ«الوطن»: ظللت فترة طويلة أعاني من أوقات الفراغ وكنت أبحث عن طريقة لاستغلاله ولن يكن هناك مكان كمتنفس أخرج به أنا وأبنائي لنتعلم شيئا جديدا فقررت أستخدم موهبتي وأنتج أعمال من الهندميد في بداية الأمر كنت أعمل ملابس بالكروشيه لأبنائي وأعمال ديكورات في منزلي وتابلوهات لأزين المنزل وأوزع هدايا لأصدقائي.

مبادرة ست الدار للمجلس القومي للمرأة

وتابعت: وعندما سمعت عن وجود مبادرة ست الدار للمجلس القومي للمرأة في إطار إنشاء مشروع مدن صديقة للنساء بالفعل تقدمت والتحقت بالتدريب على كيفية التخطيط لمشروع صغير من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

خرج المشروع للنور

وهنا كانت نقطة تحول أن أحول موهبتي وأطورها لتصبح مشروع خاص لزيادة دخل الأسرة واستغلال وقت فراغي وعندما عرضت على زوجي شجعني وبشدة لأنه يعلم مدى حبي للأشغال اليدوية وبدأت أطبق ما تدربت عليه، بحسب «ميادة».

وأشارت «ميادة» إلى أن افتتاح المدينة الصديقة للنساء واختياري لأكون مدربة ضمن مدربات المدينة كان نقطة تحول في حياتي.

منحة وزارة الاتصالات «قدوة تك»

وأوضحت: ولحظات سعادتي تكمن عندما أعلم سيدات وفتيات أخريات الأشغال اليدوية لنشجع بعضنا البعض وبعد فترة التحقت بمنحة وزارة الاتصالات «قدوة تك» والذي تعلمنا بها التسويق الإلكتروني وكيفية استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في تسويق منتجاتنا علاوة على المعارض الاوبن داي الذي يوفرها المجلس القومي للمرأة بالمجان برعاية محافظ دمياط والتي تشجع وبشدة تمكين المرأة.

ونجحت في الانتشار بشكل واسع بمحافظة دمياط وعملت لكل موسم منتجات خاصة به وبأسعار تنافسية وبخامات بسيطة مثل فوانيس رمضان وهدايا وتوزيعات العيد وملابس الشتاء وإكسسوارات وغيرها من المنتجات وبدأنا تبادل الخبرات والأشغال ونعلم بعضنا البعض ونعرض منتجاتنا في أماكن مختلفة مثل معرض بالغردقة تابع للمجلس القومي للمرأة وتلك المعارض وآخرها كان معرض القاهرة الدولي في الجزء المخصص لمنصة أيادي مصر التابع لوزارة التنمية المحلية.

ميادة تفوز بجائزة أفضل فكرة مشروع ورائدة أعمال

وعن آخر إنجازات ميادة، أكدت أن أكبر إنجاز بحياتها عندما تقدمت بمشروع في مسابقة رواد أعمال دمياط والذي تأهلت للنهائيات وفازت بالمستوى الأول في فئة الأفكار «وتم تكريمي من وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط وحصلت على منحة من شركة ميثانيكس ومنظمة العمل الدولية وجين ايجيبت، لتكون نقطة انطلاقة أخرى لفتح المشروع بمكان لإنتاج وبيع الأشغال ونأمل أن تتطور ونعرض في معرض تراثنا».