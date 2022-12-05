المجلس القومي للمرأة ينشر فيلما حول «مسار الإحالة» للسيدات المعنفات

نشر المجلس القومي للمرأة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيلما وثائقيًا يناقش مسار الإحالة بين الخدمات الأساسية للنساء اللاتي تعرضن للعنف، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

نظام الإحالة

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن نظام الإحالة هو نظام عالمي للمرأة المعنفة، مكون من مجموعة من الخدمات يقدمها مجموعة من الشركاء مثل النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة التضامن، من خلال دور الإيواء والقطاع الطبي ممثل في المراكز الطبية للمرأة الآمنة.

الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة

وأشارت مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إلى أن من بين الخدمات الأساسية ضمن حزمة الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة تأتي وحدات المرأة الآمنة ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، لافته إلى أنه في إطار نظام الإحالة يتم تبادل الترتيبات المختلفة للقطاعات الموجودة في هذا النظام والسيدة تستطيع طلب الدعم من أي مسار من مسارات الإحالة سواء من قسم الشرطة أو النيابة العامة أو مكتب شكاوى المرأة لوحدة المرأة الآمنة أو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات.

دور مكتب شكاوى المرأة

ويتضمن الفيلم توضيح دور وخدمات مكتب شكاوى المرأة، ووحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية، ووحدات مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعات.