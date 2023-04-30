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الداخلية تكشف ملابسات استغاثة سيدة على «فيس بوك» بتغيب شقيقها بالجيزة

كتب:

محمد بركات
12:40 ص | الأحد 30 أبريل 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما جرى نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً استغاثة بشأن تغيب أحد الأشخاص بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استدعاء "والدة القائمة بالنشر" مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبصحبتها نجلها المتغيب وبسؤالها قررت بخروج نجلها من المنزل بتاريخ 21 أبريل الجاري ولم يعد فقامت شقيقته بنشر الاستغاثة عقب إغلاق هاتفه المحمول، ولم تحرر ثمة محاضر بغيابه.

كما أضافت بعودته في اليوم التالي وأنه كان برفقة بعض أصدقائه بمنطقة بالقاهرة، ولم يحدث له ثمة مكروه، وبسؤال المتغيب أيد ما جاء بأقوال والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات