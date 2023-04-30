والدة طفل صدمته سيارة طائشة ببورسعيد: «أفاق من الغيبوبة بعد أن توقف قلبه»

قالت والدة «رحيم»، الطفل ضحية السيارة الطائشة في بورسعيد، أن دعوات الأهالي أنقذت ابنها من الموت إذ لم تنقطع الدعوات للطفل، وأفاق من الغيبوبة بعد أن توقف قلبه عن النبض بعد أن صدمته سيارة مسرعة بشارع 23 يوليو أمام ديوان حي المناخ منذ يومين وجرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

الدعوات أعادت الحياة لـ«رحيم»

وتابعت عفت حكم والدة الطفل رحيم لـ«الوطن»، أن دعوات أهالي بورسعيد لابنها وراء إفاقته من الغيبوبة ربنا نجاه بفضل دعوات الناس، ورجع نبض قلبه إلى الحياة مرة أخرى بعد أن توقف وأنه مازال في العناية المركزة لفقده كمية كبيرة من الدماء والزيارة عنه ممنوعة نهائيا».

ورددت أن الله سخر لابنها من يعرفه ولا يعرفه بالدعوة من أعماق قلوبهم فتحققت المعجزة وعاد قلبه إلى الحياة، مؤكدة أنها مهما قدمت من شكر إلى الله ثم الناس تحتاج سنوات كثيرة أو توفي ما فعلونه.

كان اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد قد تلقى إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى المبرة رحيم عطية محمد 12 سنة بادعاء حادث تصادم سيارة مصاب كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وغيبوبة تامة والحالة العامة سيئة.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن سيارة صدمت الطفل رحيم بشارع 23 يوليو أمام قاعة جراند لأمور وحي المناخ بسبب السرعة الزائدة ونتج عن الحادث إصابة الطفل.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.