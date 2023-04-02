إصابة طفل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في حي الريسة بالعريش

أصيب طفل صدمته سيارة ربع نقل مسرعة أثناء عبوره الطريق بحي الريسة شرق العريش على الطريق الدولي العام، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وقال مصدر بهيئة الإسعاف، إنه تم نقل تلميذ في المرحلة الإعدادية إلى مستشفى العريش العام، وحالته ما بين متوسطة وخطرة، صدمته بسيارة ربع نقل أثناء عبوره الطريق الدولي العام القادم من الشيخ زويد.

إصابة طفل بإصابات متنوعة

وقال مصدر طبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، إن طفل يدعى «أحمد.ح»، 14 عاما، وصل إلى قسم الطوارئ مصابا بإصابات خطيرة، وأدخل على أثرها قسم العناية بمستشفى العريش العام، موضحا أن الطفل تعرض لصدمة قوية، ووضع تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وحالته متوسطة.

مديرية أمن شمال سيناء تتلقى بلاغا

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تلقت بلاغا من قسم الطوارئ بمستشفى العريش العام، بوصول تلميذ مصابا بكدمات وجروح نتيجة صدمه بسيارة ربع نقل كانت مسرعة على الطريق الدولي العام بين العريش والشيخ زويد قبالة حي الريسة.

وقامت الجهات المعنية بتحرير محضر بالواقعة، والتحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.