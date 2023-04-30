متحدث الوزراء: الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات مالية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلته الهاتفية لـ«برنامج من مصر» المذاع على قناة CBC، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الحكومة متابعة بشكل جيد لكل ما يبث وينشر على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الخارجية.

سعد: هناك تنسيق يومي مع البنك المركزي

وأكد أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها ومصر تحترم كل ما عليها من التزامات وحتى هذه اللحظة لم تتأخر، وأن كل ما يقال عن هذا الشأن غير صحيح وهذه رسالة طمأنة وهناك تنسيق يومي مع البنك المركزي لأكثر من مرة أسبوعيًا، والدولة تعمل وفق سياسة وخطة وهناك سداد كامل لكل الالتزامات، وأوضح أنه رغم الأزمات العالمية نجحت مصر في سداد كافة التزاماتها المالية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تفادي أي سلبيات وتطبق أعلى درجات الحوكمة والانضباط في برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا أن البرنامج مستمر وهناك مستهدف 2 مليار دولار، مبينا أن البرنامج الذي أعلنه رئيس الوزراء سيتم تنفيذه على مدار عام ، حيث تبدأ من نهاية الربع الأول من العام الجاري أي شهري أبريل الحالي وحتى نهاية الربع الأول من 2024.

وأكد أن الحكومة تتطلع إلى نقاشات الحوار الوطني، وسيتم متابعته بشكل جيد، موضحا أنه في حالة تم دعوة الوزراء سيتم إعداد كافة المستجدات التى تواجها الحكومة وخططها وكافة الحقائق أمام المشاركين، «الحكومة تنتظر للمخرجات النهائية للحوار الوطني وسيتم تنفيذها على أكمل وجه».