نجل الشيخ طه الفشني: الملك فاروق كان يحضر تلاوة والدي

قال المستشار زين طه الفشني، نجل الشيخ الكبير الراحل طه الفشني، إنه بعد التحاق والده بإذاعة القرآن الكريم خلال فترة الأربعينيات كان يحيي شهر رمضان ما بين قصري عابدين والتين، وذلك بحضور الملك فاروق.

الفشني: الملك كثيرا ما دعى والدي لتناول الأفطار معه

وأضاف «الفشني» خلال حوار له عبر زووم مع برنامج «من مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، ومذاع على فضائية «CBC»، أن الملك كان دائما ما يحضر في بداية التلاوة ولا ينصرف إلا بعد تصديق والده، كما كان يدعو الشيخ طه الفشني لتناول الإفطار على المائدة الملكية، وأيضا فقد منحه طبق من الفضة عليه توقيعه.

أما عن فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فقد نوه المستشار زين بأن الرئيس الراحل قد منح جده نوط الامتياز من الدرجة الأولى في عام 1991، كما حصل على الجوائز من دول عديدة ومختلفة منها ماليزيا والسعودية والعراق وغيرها من الدولة العربية والإسلامية.