إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الميراث بسوهاج

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بين 5 أشخاص ما أدى إلى إصابة 3 منهم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجود إصابات.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة

وبالفحص تبين أن الطرف الأول يتكون من 3 أشخاص هم «مادح م خ ح»، 45 عاما، سائق، و«سليمان ا م خ»، 19 عامًا، سائق، و«فؤاد ا م خ»، 37 عامًا، وأصيبوا بجروح طعنية في البطن والظهر، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وطرف ثاني «محمود ي خ ح»، 50 عامًا، مزارع، وابنه «مرون»، 18 عامًا، عامل بأجر، والطرفان أبناء عمومة ويقيمون في نفس الناحية.

ضبط طرفي المشاجرة

تم ضبط طرفي المشاجرة، وعثر بحوزة الطرف الثاني على سلاحين أبيضين من نوع سكين، وتبادل الطرفان الاتهامات بالاعتداء على بعضهما بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وتبيّن أن الخلاف الذي أدى إلى وقوع المشاجرة كان بسبب خلافات حول الميراث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن محضر بالواقعة.