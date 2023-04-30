السيطرة على حريق شقة سكنية بسوهاج دون خسائر بشرية

نشب حريق هائل في شقة بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، بسبب حدوث ماس كهربائي دون حدوث إصابات بشرية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

حريق شقة سكنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بدائرة قسم شرطة طهطا داخل شقة سكنية بالطابق الرابع دائرة القسم، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ولا توجد إصابات بين قاطني الشقة السكنية.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة شرطة طهطا، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع دائرة القسم، ملك «محمد ا ح ح»، 40 عاما، عامل يقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

الحريق بسبب ماس كهربائي

وبسؤال المذكور أفاد بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، موضحا احتراق بعض المنقولات المنزلية، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.