السيطرة على حريق بمحل خردوات في سوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محل خردوات في ميدان العارف بدائرة قسم أول سوهاج، دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقيه إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج بنشوب حريق في محل خردوات دائرة القسم بميدان العارف.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع الحادث، وتبين نشوب الحريق بمحل خردوات ملك المدعو «حسن ا ع ح» 38 عاما، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، كما دفع مرفق الحماية المدنية بمحافظة سوهاج بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد للمنازل والمحلات المجاور في إحدى مناطق سوهاج التجارية الكبرى.

السيطرة على الحريق

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية، بينما احترقت محتويات المحل، وبسؤال مالك المحل أفاد باحتراق محتويات المحل وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالمحل.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.