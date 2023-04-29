متحدث «الوزراء»: زيادة سعر توريد القمح للفلاح إلى 1500 جنيه للأردب

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال حديثه على هامش جولته بمدينة العاشر من رمضان، أنه لا مساس بدعم الخبز في المرحلة المقبلة.

ليس هناك نقل للأعباء للمواطن

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن زيادة سعر توريد القمح للفلاح إلى 1500 جنيه للأردب ليس معناه نقل أعباء هذه الزيادة للمواطن فيما يخص سعر رغيف الخبز.

وأكد أن الدولة ستظل تتحمل السعر في التوريد، وستظل تتحمل فارق السعر بين 5 قروش الذي يحصل عليها المواطن لحصوله على رغيف الخبز المدعم وبين حوالي 90 قرشا التكلفة الحالية لسعر الخبز.

برنامج الطروحات

من ناحية أخرى، أوضح أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس الوزراء سيتم تنفيذه على مدار عام؛ يبدأ من نهاية الربع الأول من العام الجاري أي أبريل، ويستمر حتى الربع الأول من 2024، وبالتالي مدة البرنامج عام كامل.