توريد القمح المحلي في محافظات مصر.. كميات كبيرة وأسعار مرضية

شهدت محافظات مصر المختلفة إقبالا كبيرا على توريد القمح المحلي من المزارعين للشون والصوامع التي خصصتها وزارة التموين بالاتفاق مع الجهات المسوقة لمحصول القمح المنتج محليا عام 2023، بالأسعار التي وضعتها الحكومة بعد أن رفعت سعر أردب القمح هذا العام إلى 1500 جنيه، في ظل زيادة إنتاجية الفدان حتى وصلت إلى 20 أردبا نتيجة اختيار أجود أنواع التقاوي.

توريد القمح المحلي في محافظات الصعيد مبكرا

وبدأ توريد القمح المحلي في محافظات الصعيد مبكرا مع بداية الحصاد في «الأقصر، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وبني سويف والوادي الجديد، والفيوم» وافتتح المحافظون موسم حصاد القمح المحلي فيهم وتلتهم محافظات الوجه البحري «الدقهلية ودمياط وكفرالشيخ، والشرقية والغربية والبحيرة» ومعهم بدأ الحصاد في بورسعيد والقليوبية والسويس والإسماعيلية.

حجم توريد القمح المحلي خلال 6 أيام في الدقهلية

قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن ما تم توريده من القمح المحلي خلال 6 أيام فقط من فتح باب توريد القمح بلغ 38 ألف و325 طن، ونستقبل يوميا ما يزيد عن 10 آلاف طن قمح في الشوف والصوماع المفتوحة حاليا.

وأضاف صليب لـ«الوطن»، أن حجم توريد القمح المحلي في الشون والصوامع لكل الجهات المسوقة كان كمان يلي:

- 15 ألفا و270 طنا لمخازن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزيين

- 14 ألفا و166طنا قمح لمحازن شركة مطاحن شرق الدلتا

- 8 آلاف و889 طنا لمخازن البنك الزراعي المصري

وأكد على أن استلام القمح يتم من خلال اللجان التي حددتها وزارة التموين ووفق الجودته التي أقرتها وزارتا التموين والزراعة.

كميات الموردة من القمح المحلي هذا الموسم في أسيوط

ومن جانبه أوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن كميات الموردة من القمح المحلي هذا الموسم بلغت حتى الآن 2131 طنا تم توريدها بمختلف أماكن التوريد على مستوى المحافظة مؤكدا على أنه يتابع التقارير اليومية التي تتلقاها غرفة العمليات المحافظة لمتابعة أعمال توريد القمح وإزالة أي معوقات قد تواجه الموردين خلال موسم توريد القمح الجديد بعد تخصيص 28 شونة وصومعة وهنجر

وأكد محافظ أسيوط أن إجمالي الأراضي المنزرعة هذا العام بمحصول القمح بلغت 167 ألف فدان على مستوي المحافظة حيث يجري تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمزارعين مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.

توريد 13 ألف قمح محلي في الغربية

وذكر المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن مواقع تخزين القمح استقبلت في الغربية، 13 ألفا و506 أطنان قمح من المزارعين منذ بدء موسم التوريد 8 أبريل الجاري، والذي يستمر حتى 21 أغسطس 2023

وفي كفر الشيخ كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أن متوسط هذا العام من توريد القمح المحلي يحقق ما بين 16 حتى 19 أردب قمح، وهو الأمر الذي يعود على المزارعين بالنفع والخير الوفير.

وأوضح في تصريحات «حبيب»، لـ«للوطن»، أن موسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، يسير بشكل ممتاز، لافتاً إلى أننا نقوم بتوفير كافة سبل الراحة لاستقبال المحصول من الفلاحين، حيث تم توريد قمح للشون حتى الآن بواقع 15 ألف طن و902 ألف أردب قمح، جميع مواقع التخزين المفتوحة تستقبل المزيد من الكمليات يوميا.

سعر توريد أدرب القمح المنتج محليا

وقال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن سعر توريد أدرب القمح المنتج محليا حدده القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023، على مستوي محافظات مصر والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين علي حسب نظافة القمح ونقاوته وهو كما يلي:

1500 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط

1475 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراط.

1450 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط.