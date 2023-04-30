حبس شاب متهم بقتل شقيقته في بولاق الدكرور بالجيزة.. ومحام يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحبس المتهم بقتل شقيقته بمنطقة بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

مقتل فتاة في شقتها

تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة بولاق الدكرور ترجع إلى تلقي رجال الشرطة بلاغا يفيد مصرع فتاة داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين من خلال التحريات أن الجثة لفتاة تدعى «نورا.م»، 27 عامًا.

وكشف تحريات الشرطة في الواقعة، أن شقيق الفتاة متعاط للمواد المخدرة، وأنه وراء ارتكاب الجريمة، وتم القبض عليه واقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامى بالنقض لـ«الوطن»، أنه يُحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.