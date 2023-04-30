أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يُسجّل 2670 جنيها

تناقش شعبة الذهب بعد قليل أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال مؤتمر صحفي يقام بمقر الشعبة العاملة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية في وسط القاهرة، ومن المقرر حضور عدد كبير من تجار الذهب والصاغة وأصحاب الورش والمحلات وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبحسب ما أعلنته الشعبة العامة للذهب، فإنّ أسعار الذهب اليوم في مصر سجّلت استقرارًا في تعاملات الصباح، بعد تراجعٍ بلغ 130 جنيهًا في الجرام خلال يومي الخميس والجمعة، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2670 جنيهًا في تعاملات الصباح مقابل 2800 جنيه في تعاملات أمس الأول الجمعة أي بتراجع وصل 130 جنيهًا تقريبًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجّل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 30-4-2023 نحو 3051 جنيهًا، إذ يستخدم الذهب عيار 24 بشكل أكبر في السبائك والجنيهات الذهب.

سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم الأحد

في المقابل، سجل الذهب عيار 21 نحو 2670 جنيهًا في تعاملات صباح اليوم، ويعتبر الذهب عاير 21 هو الأكثر شهرة وتداولا في مصر خصوصًا في الصعيد والأرياف ويستخدم في المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 دون مصنعية وضريبة 2289 جنيهًا، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2670 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 14 يسجل في بداية تعاملات اليوم 1780 جنيهًا للشراء، كما يبلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم 1526 للشراء.