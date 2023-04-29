شعبة الذهب: لا يمكن توقع أسعار المعدن الأصفر للفترة المقبلة

أكد لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقف ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب على عدة أسباب، منها سعر الدولار، والأوضاع السياسية بين الدول.

احتمالات تراجع سعر الذهب الفترة المقبلة

وأضاف محمد أنه في حالة توافر احتياطي ملائم من الدولار في البنك المركزي المصري، وتم احتسابة بسعر البنك، فإن ذلك سيؤدي إلي تراجع أسعار الذهب في مصر، ولكن لا أحد يعلم متي سيحدث ذلك.

نصيحة للمواطنين لبيع وشراء الذهب

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب أن السبائك تعتبر الأكثر مبيعا في الوقت الحالي حيث يقوم الكثير من المواطنين بشرائها بغرض التحويط، كما أنه يمكن للمواطن شراء الذهب إذا كان يمتلك أموالا تساعده على ذلك، ويمكن البيع في حالات الضرورة القصوى لذلك، مشيراً إلى أنه ليس هناك توقيت محدد للبيع أو الشراء.