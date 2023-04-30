استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2670 جنيها

تسجل أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم استقرارًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، إذ يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2670 جنيهًا، في ظل أن هناك تحذيرات بعدم الاستغناء عن الذهب وبيعه إلا في الضرورة القصوى، بحسب ما تصريحات لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف أنَّ جرام الذهب عيار 24 يسجل في بداية تعاملات اليوم 3051 جنيهًا، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2797 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب أن عيار 18 يسجل اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2289 جنيهًا، كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2670 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتابع أن جرام الذهب عيار 14 يسجل في بداية تعاملات اليوم 1780 جنيهًا للشراء، كما يبلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم 1526 للشراء.

سعر جنيه الذهب

وأشار إلى أنَّ سعر جنيه الذهب مستقر في بداية تعاملات اليوم، إذ يسجل داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 21 ألفًا و360 جنيهًا، كما يبلغ سعر الأونصة 94 ألفًا و899 جنيهًا.